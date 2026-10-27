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Завтра в деяких регіонах України будуть діяти графіки відключень електроенергії

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Завтра в деяких регіонах України будуть діяти графіки відключень електроенергії
Фото: http://energomir.net

В середу, 28 жовтня, в частині областей України  будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості 

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06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги) 

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. 

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - зазначили в "Укренерго".

  • Станом на ранок, 27 жовтня, у семи областях через російські обстріли були знеструмлення. Проблеми з електропостачанням через ворожі удари зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.
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