Завтра в деяких регіонах України будуть діяти графіки відключень електроенергії

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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В середу, 28 жовтня, в частині областей України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості

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06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги)

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - зазначили в "Укренерго".