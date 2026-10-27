У семи областях через російські обстріли є нові знеструмлення, діятимуть графіки відключень

Унаслідок російських обстрілів уранці 27 жовтня зафіксували нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Про це повідомили в "Укренерго".
Для запобігання перевантаженню обладнання, пошкодженого попередніми російськими атаками, в усіх регіонах України до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
У частині областей також діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів – обсягом до 2,5 черги.
В "Укренерго" закликали українців ощадливо користуватися електроенергією, особливо з 16:00 до 22:00, та обмежити використання потужних електроприладів.
За даними компанії, станом на 09:30 27 жовтня споживання електроенергії було на 1,36% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Це пов’язують із вимушеними обмеженнями споживання через наслідки російських атак.
Водночас в енергокомпанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські удари.