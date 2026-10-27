У семи областях через російські обстріли є нові знеструмлення, діятимуть графіки відключень

Проблеми з електропостачанням через ворожі удари є у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

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Унаслідок російських обстрілів уранці 27 жовтня зафіксували нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для запобігання перевантаженню обладнання, пошкодженого попередніми російськими атаками, в усіх регіонах України до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

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У частині областей також діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів – обсягом до 2,5 черги.

В "Укренерго" закликали українців ощадливо користуватися електроенергією, особливо з 16:00 до 22:00, та обмежити використання потужних електроприладів.

За даними компанії, станом на 09:30 27 жовтня споживання електроенергії було на 1,36% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Це пов’язують із вимушеними обмеженнями споживання через наслідки російських атак.

Водночас в енергокомпанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські удари.