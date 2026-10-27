Дослідження: більшість громадян у побуті спілкуються українською, але кожен третій звертає увагу на страх помилитися

Майже кожен четвертий опитаний перейшов на українську після 24 лютого 2022 року.

Українською мовою в побуті спілкуються 71% опитаних, але кожен третій бачить страх помилок перешкодою для переходу. Про це свідчать результати дослідження Gradus, проведеного до Дня української писемності.

Так, 71% опитаних українців переважно спілкуються в побуті українською мовою. Серед тих, хто зараз спілкується українською, 58% роблять це з дитинства. Водночас 23% перейшли на українську після початку повномасштабного вторгнення, ще 10% — у період із 2014 до 2021 року, а 4% — до 2014 року.

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"Отже, для значної частини україномовних респондентів використання української в повсякденному житті стало результатом свідомого переходу. Особливо помітна роль повномасштабного вторгнення: майже кожен четвертий серед тих, хто сьогодні спілкується українською, почав робити це після 24 лютого 2022 року", - йдеться в дослідженні.

85% респондентів упевнені в своїх мовних навичках і почуваються дуже або скоріше впевнено, коли говорять українською. При цьому під час письмового спілкування українською рівень впевненості виявився вищим: 88% опитаних почуваються впевнено, коли пишуть українською, з них 55% — дуже впевнено.

Серед перешкод переходу на українську найпоширенішими називали російськомовне оточення (49%) та звичку спілкуватися російською, яку складно змінити (48%). Також значну роль відігравали психологічні бар’єри - 30% опитаних назвали страх помилитися або говорити з акцентом, а 24% — критику, зауваження чи насмішки з боку інших. Ще 20% відзначили вплив російськомовного контенту, а 17% — брак практики та людей, з якими можна спілкуватися українською.

При цьому 34% респондентів вважають, що жодних перешкод для переходу немає і все залежить від бажання людини.

"Результати дослідження вказують на важливий момент. Кожен третій звертає увагу на страх помилитися. Це означає, що мовний перехід залежить від багатьох чинників, серед яких і готовність соціального оточення підтримувати людину, яка змінює звичну мову спілкування", - прокоментувала соціологиня, засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus Євгенія Близнюк.

Попри відмінності в повсякденних мовних практиках, українців об'єднує високе усвідомлення значення державної мови. Так, 87% опитаних погоджуються з твердженням, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України.

Як відомо, 27 жовтня традиційно до Дня української писемності проводять Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч 32% опитаних планують долучитися до його написання. Серед них 12% уже писали раніше та планують повторити цей досвід, а 19% збираються взяти участь уперше.

Опитування проведено дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18–60 років, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 23-24 жовтня 2026 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.