Кабмін опублікував постанову з оновленим підходом для бронювання

Підприємства ОПК зможуть бронювати 95 % працівників, але в виключних випадках відсоток може бути більшим.

Кабінет міністрів скоротив відсоток бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100 до 95 %. Це стосується і установ паливно-енергетичного комплексу, підрядних організацій, вітчизняних виробників трансформаторного обладнання для енергетичної сфери.

Відповідну постанову опублікували на сайті Кабінету міністрів. Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 95 відсотків за рішенням Міноборони або Міненерго, прийнятим з урахуванням узгоджених рекомендацій та пропозицій Координаційного центру.

Координаційний центр – це новий орган, створення якого передбачає ця постанова.

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«Підставою для відмови Координаційним центром в розгляді обґрунтованих пропозицій щодо збільшення обсягів бронювання є, зокрема, встановлення фактів систематичного порушення керівником критично важливої установи вимог законодавства у сфері організації та ведення військового обліку, зокрема наявність протягом останніх 12 місяців двох і більше документально підтверджених фактів таких порушень та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за їх вчинення», – йдеться в документі.

Кількість військовозобов'язаних у представництвах донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги та підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 % кількості військовозобов’язаних працівників, які безпосередньо залучені до виконання завдань одного проєкту, але не перевищувати семи осіб. Кількість може перевищувати, коли до безпосереднього виконання завдань одного проєкту залучено понад сім військовозобов’язаних осіб, але в межах 50 % загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

Статус критично важливого можуть отримати підприємства, що працюють у галузях:

оборонно-промислового комплексу;

паливно-енергетичного комплексу;

житлово-комунального господарства;

добувної промисловості;

переробної промисловості;

агропромислового виробництва, у тому числі забезпечення продовольчої безпеки;

роздрібної торгівлі;

будівництва;

транспорту і логістики;

інформаційних технологій;

банківської діяльності;

охорони здоров’я;

зв’язку;

проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи (аварійно-

рятувальні служби);

провадять діяльність у сфері, узгодженій Координаційним центром за обґрунтованим зверненням центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, який забезпечує формування та/або реалізує державну політику у відповідній сфері.

Зміна підходу до бронювання

Прем'єр Сергій Корецький на початку цього місяця анонсував скорочення максимально можливої кількості військовозобов'язаних, які можуть отримати бронь від мобілізації. Він пояснив, що деякі підприємства зловживають цим і збільшують штат, при цьому співробітники не задіяні в критично важливій роботі. Серед обговорюваних варіантів було скорочення відсотка зі 100 до 85 %.

Підхід розкритикували представники бізнесу, заявивши, що це може поставити під загрозу критично важливу діяльність.