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На Буковині після атаки РФ постраждали двоє охоронців, знеструмлення ліквідували

Ворог знову спробував атакувати Чернівецьку область вночі.

На Буковині після атаки РФ постраждали двоє охоронців, знеструмлення ліквідували
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укренерго

На Буковині після російської атаки відновили електропостачання всім споживачам, які залишилися без світла через пошкодження енергетичного об’єкта. Також відомо про двох постраждалих цивільних охоронців внаслідок обстрілу.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Аварійні та екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків атаки до пізньої ночі. Станом на 02:15 електропостачання відновили всім споживачам, яких торкнулися знеструмлення.

Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних охоронців. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Близько третьої ночі російські війська знову спробували атакувати область ударним безпілотником. Сили протиповітряної оборони знищили дрон на відкритій місцевості в межах Дністровського району. За інформацією голови ОВА, цього разу обійшлося без постраждалих і руйнувань.

  • Напередодні міський голова Чернівців Роман Клічук повідомляв про ураження об’єкта критичної інфраструктури внаслідок атаки російського безпілотника та перебої з електропостачанням у деяких районах міста. Через відсутність електроенергії водоканал був змушений подавати воду зі зниженим тиском. За даними "Чернівціобленерго", пошкодження в електромережах могло призвести до значних аварійних відключень.
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