Росіяни знову атакували Київ балістикою (оновлено)

Повторна атака після вечірньої, яка призвела до жертв.

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Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет. У Києві оголосили червоний рівень повітряної тривоги.

За інформацією моніторингових каналів, обстріл вівся із Брянська. Повітряні Сили попередили про загрозу для столиці.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами пошкоджено нежитлові будівлі.

Це вже другий балістичний обстріл міста за вечір та ніч. Під час першого росіяни вбили одну людину і травмували десятьох, було влучання у гуртожиток університету.