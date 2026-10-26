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Російський дрон вбив шахтаря ДТЕК Енерго Валентина Котелевського

Він працював гірником на допоміжних роботах на одній із шахт ДТЕК. 

Російський дрон вбив шахтаря ДТЕК Енерго Валентина Котелевського

Сьогодні, 26 жовтня, російська армія дроном вбила шахтаря ДТЕК Енерго Валентина Котелевського.

Про це повідомили у ДТЕК

Зазначається, що 41-річний шахтар ДТЕК Енерго Валентин Котелевський загинув внаслідок удару російського безпілотника по Павлограду.

Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська та працював гірником на допоміжних роботах на одній із шахт ДТЕК. 

Фото: ДТЕК

«Лише вчора ворожий дрон забрав життя нашого колеги — водія Віталія Щербини. Сьогодні ми втратили Валентина Котелевського. Щиро співчуваємо родині, близьким і колегам Валентина. Сумуємо разом із вами», – написали у компанії. 

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