Російський дрон вбив шахтаря ДТЕК Енерго Валентина Котелевського

Він працював гірником на допоміжних роботах на одній із шахт ДТЕК.

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Сьогодні, 26 жовтня, російська армія дроном вбила шахтаря ДТЕК Енерго Валентина Котелевського.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що 41-річний шахтар ДТЕК Енерго Валентин Котелевський загинув внаслідок удару російського безпілотника по Павлограду.

Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська та працював гірником на допоміжних роботах на одній із шахт ДТЕК.

Фото: ДТЕК

«Лише вчора ворожий дрон забрав життя нашого колеги — водія Віталія Щербини. Сьогодні ми втратили Валентина Котелевського. Щиро співчуваємо родині, близьким і колегам Валентина. Сумуємо разом із вами», – написали у компанії.