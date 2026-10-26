Уряд також планує запровадити компенсації за знищену техніку та страхування працівників, які будують захист поблизу фронту.

В Україні триває будівництво захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури, які можуть зазнавати російських атак. Наразі роботи ведуть на 607 об’єктах.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час Київського міжнародного економічного форуму, пише Укрінформ.

"Наразі 607 об'єктів знаходяться у процесі реалізації як об'єкти критичної інфраструктури, які захищаються. Це як великі підстанції, так і малі елементи об'єктів тепло- і водопостачання, насосного господарства, газорозподільних мереж", – сказав міністр.

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За його словами, ступінь готовності захисту відрізняється залежно від складності робіт. Загалом цей показник наближається до 70%, а частину об’єктів уже ввели в експлуатацію.

Одним із викликів залишається будівництво поблизу зони бойового зіткнення. Через російські атаки Україна втрачає техніку, також є втрати серед працівників.

З огляду на це уряд планує запровадити механізми компенсації за знищену техніку, а також страхування життя і здоров’я працівників, залучених до будівництва захисних споруд.

Калашник також зазначив, що через зміну засобів ураження раніше ефективні заходи захисту можуть втрачати дієвість. Зокрема, застосування реактивних дронів і балістичних ракет змушує шукати додаткові інженерні рішення. Важливу роль відіграє і протиповітряна оборона.

Крім того, за словами міністра, опрацьовували можливість перенесення окремих об’єктів під землю. Однак реалізація таких проєктів потребує значних коштів і від півтора до двох років.