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В Україні 25 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла

Обсяг становитиме від однієї до двох черг.

В Україні 25 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла
Ілюстративне фото
Фото: EPA

У неділю, 25 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також обмежуватимуть потужність для промисловості.

Про це повідомили в "Укренерго".

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть із 06:00 до 23:59. Погодинні відключення для всіх категорій споживачів заплановані з 07:00 до 23:59. Їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг.

В "Укренерго" попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також енергетики закликали ощадливо користуватися електроенергією в періоди, коли постачання відновлюється за графіком.

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