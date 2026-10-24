Курс долара до гривні у понеділок встановить історичний максимум

Національний банк України оприлюднив офіційний курс гривні відносно інших валют на понеділок, 26 жовтня.

Історичного максимуму сягне вартість американського долара: за одиницю потрібно буде викласти 45 гривень і 20 копійок - одразу на 15 копійок більше, ніж у п'ятницю.

На початку цього місяця долар вперше офіційно подолав психологічну позначку у 45 гривень. 14 жовтня було зафіксовано антирекорд для курсу гривні - 45,08 за одиницю.

Синхронно з доларом суттєво додасть у вартості і євро. Курс зросте на 14 копійок до позначки 50,58. Втім це відчутно нижче історичного максимума, який спостерігався наприкінці серпня і становив 52,24 гривні за євро.