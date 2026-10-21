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НАБУ проводить обшуки в Нацбанку і за місцем проживання співробітника

Деталі не розголошують. 

НАБУ проводить обшуки в Нацбанку і за місцем проживання співробітника
Національний банк України
Фото: Нацбанк/flickr.com

НАБУ 21 жовтня проводить обшуки в приміщенні Національного банку України і за місцем проживання одного зі співробітників. Про це пресслужба Бюро повідомила у відповідь на запити журналістів.

Жодній людині підозру не оголошували, нікого не затримували. Імені співробітника, в якого відбуваються слідчі дії, не назвали.

«Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», – прокоментували в НАБУ. 

Пресслужба Нацбанку повідомила, що додаткові пояснення нададуть після завершення слідчих дій.

«Національний банк продовжує працювати в штатному режимі», – зазначили в НБУ.

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