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Ворог вдарив по підприємству та транспортній інфраструктурі у Чернігові

В області пошкоджені будинки, безпілотник влетів просто у вікно оселі у Семенівці.

Ворог вдарив по підприємству та транспортній інфраструктурі у Чернігові
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Учора вдень російський FPV-дрон поцілив просто у вікно оселі в Семенівці Чернігівської області, там спалахнула пожежа. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Пізно ввечері через удар безпілотника “Гербера” по селу Семенівської громади пошкоджений будинок. Постраждала 89-річна жінка, у неї акубаротравма. 

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Вдень ворог вдарив “Молніями” по селу Новгород-Сіверської громади, загорілися будинки.

Увечері зафіксовано удар по центру Новгорода-Сіверського. Постраждала молода жінка, в неї акубаротравма й уламкові поранення. Медики надали всю необхідну допомогу. 

Учора ввечері ворог вдарив “Геранню” по транспортній інфраструктурі в Чернігові. Сьогодні вранці був удар по одному з підприємств міста. 

Інформація про наслідки і постраждалих уточнюється.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

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