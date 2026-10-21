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У Кременчуці ворожий дрон влучив в університет. Є поранені (доповнено)

Удар припав на Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського.

У Кременчуці ворожий дрон влучив в університет. Є поранені (доповнено)
Ілюстративне фото

Ввечері, 20 жовтня окупанти атакували Полтавщину безпілотниками. Зафіксовано влучання ворожого дрона у будівлю навчального закладу в Кременчуці.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Спершу він не уточнив, про який саме заклад йдеться, але вранці повідомив, що це Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського.

Влучання сталося в один з навчальних корпусів. 

За оновленою інформацією, кількість поранених зросла до двох.

«Одна людина – у стані середньої тяжкості. Також постраждала 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні», – повідомив Дяківнич.

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