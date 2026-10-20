В Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу поранені троє дітей

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В Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу поранені четверо людей, серед них - троє дітей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області

Близько 16-ї години, 20 жовтня, росіяни вдарили по Корабельному району міста. Через влучання по приватному подвір’ю поранено чотирьох людей – 36-річну жінку та трьох дітей.

13-річна дівчинка та її 12-річний брат і ще одна 12-річна дівчинка отримали вибухові травми й гостру реакцію на стрес.

Поранених госпіталізували, їх життю нічого не загрожує.