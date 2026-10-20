Трамп заявив, що війна в Україні завершилася б за 4 години, якби росіяни не застрягли в багнюці

Він також додав, що якщо Україна не укладе угоди, то ситуація стане ще гіршою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має сама прагнути укласти угоду, бо США та Європа витратили на це ціле багатство, а Європа вже втомилася.

Про це Трамп заявив в коментарі журналістам, передає Clash Report.

За його словами, якщо Україна не укладе угоду, то ситуація стане ще гіршою.

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"Ми від України не отримали абсолютно нічого, крім горя, смерті та колосальних фінансових втрат", - йдеться в заяві.

Він додав, що США "багато чого дали Україні".

Трамп заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська могли б швидко дістатися Києва, якби продовжили наступ основною автомагістраллю.

Він назвав російського генерала, який за це відповідав "дурним".

"Він вирішив повернути праворуч на сільські угіддя, а потім ліворуч і рухатися до Києва, замість того щоб залишатися на шосе — бетонному шосе, цілком придатному для руху — де вони просувалися дуже добре. Це зайняло б три з половиною-чотири години, і вся війна б закінчилася. У підсумку він застряг у багнюці", - йдеться в заяві Трампа.