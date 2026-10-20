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Трамп заявив, що війна в Україні завершилася б за 4 години, якби росіяни не застрягли в багнюці

Він також додав, що якщо Україна не укладе угоди, то ситуація стане ще гіршою.

Трамп заявив, що війна в Україні завершилася б за 4 години, якби росіяни не застрягли в багнюці
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має сама прагнути укласти угоду, бо США та Європа витратили на це ціле багатство, а Європа вже втомилася.

Про це Трамп заявив в коментарі журналістам, передає Clash Report.

За його словами, якщо Україна не укладе угоду, то ситуація стане ще гіршою.

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"Ми від України не отримали абсолютно нічого, крім горя, смерті та колосальних фінансових втрат", - йдеться в заяві.

Він додав, що США "багато чого дали Україні".

Трамп заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська могли б швидко дістатися Києва, якби продовжили наступ основною автомагістраллю.

Він назвав російського генерала, який за це відповідав "дурним".

"Він вирішив повернути праворуч на сільські угіддя, а потім ліворуч і рухатися до Києва, замість того щоб залишатися на шосе — бетонному шосе, цілком придатному для руху — де вони просувалися дуже добре. Це зайняло б три з половиною-чотири години, і вся війна б закінчилася. У підсумку він застряг у багнюці", - йдеться в заяві Трампа.

  • Reuters: рівень схвалення Трампа впав до рекордно низьких 31% напередодні проміжних виборів. Близько 68% американців не схвалюють дії Трампа в економічній сфері. Серед них — 37% тих, хто ідентифікує себе як прихильник Республіканської партії.
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