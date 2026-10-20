Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

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Норвегія приєдналася до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Нові обмеження охоплюють банківський і фінансовий сектори, нафтову галузь, надання криптовалютних послуг, а також військово-промисловий комплекс Росії, передає «Європейська правда».

Окрему увагу в документі приділили посиленню заходів проти російського «тіньового флоту» і розширенню заборон на імпорт та експорт.

Головна мета санкцій - посилення економічного тиску на Росію та обмеження її можливостей фінансувати війну проти України.

Міністерство закордонних справ Норвегії вже внесло необхідні зміни до нормативних актів. Нові санкції набувають чинності 21 жовтня.