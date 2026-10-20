У Берліні протестувальники приклеїли себе до дороги біля заводу Rheinmetall

У Берліні дев’ятеро протестувальників приклеїли себе до дороги біля підприємства німецького оборонного концерну Rheinmetall. Поліція намагається звільнити проїзд і від’єднати учасників акції від дорожнього покриття.
Про це повідомило німецьке агентство dpa.
Правоохоронці прибули до підприємства в берлінському районі Веддінг о 5:30 ранку за місцевим часом. Для реагування на акцію, у якій загалом беруть участь 11 осіб, залучили до 90 поліцейських.
Контекст
Rheinmetall – найбільший виробник озброєння в Німеччині. На підприємстві в районі Веддінг виробництво розпочали на початку цього року. Відтоді завод неодноразово ставав місцем протестів, до яких долучалися, зокрема, кліматичні активісти та учасники руху за соціальну справедливість. Серед них була й Грета Тунберг.