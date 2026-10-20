Журналісти вважають, що участь у такій зустрічі призведе до бунту в Республіканській партії, що підірве шанси на перемогу на проміжних виборах.

Згода американського президента Дональда Трампа провести тристоронню зустріч з російським і китайським лідерами може призвести до бунту в Республіканській партій. Про це йдеться в редакційній колонці газети New York Post.

Журналісти провели паралель між цією ініціативою Владіміра Путіна та самітом в Ялті, що став тріумфальним для Йосипа Сталіна й затвердив панування СРСР в Східній Європі. Але той саміт був зустріччю союзників, а цей означатиме, що президент США добровільно опиниться в меншості перед супротивниками.

«Не має значення, скільки зневаги президент відчуває до українського лідера Володимира Зеленського: вироблення плану врегулювання війни без його присутності нагадує іншу конференцію минулого століття – Мюнхенську угоду, яка віддала Чехословаччину Адольфу Гітлеру. Та угода про "мир для нашого часу" гарантувала, що британський прем'єр Невілл Чемберлен увійде в історію як один з найбільших бовдурів усіх часів. Хоч би як Трамп вважав, що може працювати із Сі, хоч би яким зачарованим він був Путіним, це не має значення: саме лише оголошення про такий намір миттєво спричинило б тотальний бунт значної частини Республіканської партії, ще більше підірвавши її шанси на проміжних виборах», – йдеться в колонці.

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Журналісти назвали це таким подарунком демократам, який дасть їм 60 місць у Сенаті, чого достатньо, щоб завершити процедуру імпічменту обвинувальним рішенням.

«Хоч би як Трамп прагнув припинити бійню в Україні, цього так не досягти: Путін намагається виграти дипломатією те, чого не може виграти на полі бою, і був би радий, якби це ще й знищило президентство Трампа – як додатковий бонус. Скажіть це ввічливо, пане президенте, але скажіть Владу (Путіну. – Ред.): категоричне "ні"», – закликали журналісти.

NYP є однією з тих газет, які потрапляють на стіл Дональда Трампа. Це консервативне видання, що підтримувало Трампа під час виборів і 2014, і 2024 років.

Контекст

Владімір Путін запропонував Дональду Трампу провести тристоронню зустріч з китайським лідером під час телефонної розмови 9 жовтня. Тієї самої, після якої американський президент несподівано оголосив про послаблення нафтови[ санкцій проти Росії і угоду про купівлю в неї понад мільйона тонн дизелю.

За інформацією Wall Street Journal, метою саміту є обговорення завершення війни в Україні на вигідних для Росії умовах. Ні для Володимира Зеленського, ні для представників Європи місця на саміті не пропонують.

Трамп підтримав ідею такого саміту. Зустріч може відбутися в Китаї.