У Японії запустили космічний апарат, який вперше доправить на Землю ґрунт із супутника Марса

Космічна агенція Японії здійснила запуск апарату, який в межах місії дослідження супутників Марсу здійснить посадку на Фобос, збере там зразок ґрунту і вперше в історії доправить його на Землю для подальшого вивчення.

Як пише BBC, складність місії полягає в тому, що супутник червоної планети має відносно крихітні розміри: лише близько 20 кілометрів в діаметрі. Через це приземлити на нього космічний апарат дуже проблематично, адже власна гравітація Фобоса надто мала. Навіть невеличкий марсохід, який має "розвідати" поверхню для свого старшого "брата", буде непросто скерувати на супутник.

Зібраний зразок породи буде важити лише 10 грамів, натомість часу на його здобуття доведеться витратити чимало. Очікується, що прибуття апарату на Фобос відбудеться у серпні 2027 року, а повернення на Землю - лише у 2031-ому.

Вчені вірять, що місія допоможе остаточно відповісти на запитання - звідки у Марсу взялися такі дивні супутники неправильної форми, схожі на космічні картоплини. Наразі існує дві основні версії: або у планету на ранньому етапі врізався інший об'єкт, а Фобос і Деймос сформувалися з уламків - або ж вони насправді астероїди, яких Марс "впіймав" на свою орбіту гравітацією.