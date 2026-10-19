Єврокомісія шукає ще €70 мільярдів для України на 2027 рік

Єврокомісія вивчить можливі варіанти покриття дефіциту фінансування України у 2027 році. Водночас у ЄС закликають міжнародних партнерів активізувати зусилля та взяти на себе фінансові зобов’язання.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі, пише Радіо Свобода.

"Ми не можемо зробити все самі. Тому наші партнери загалом повинні активізувати свої зусилля. Вони мають виступити з фінансовими зобов’язаннями та виконати їх. Це дуже важливо", – сказав Уйварі.

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За його словами, дефіцит фінансування України на 2027 рік становить близько €70 мільярдів. Ця сума вже враховує €45 мільярдів, які ЄС планує надати наступного року, а також частину зобов’язань міжнародних партнерів. Отже, Україні необхідно знайти ще близько €70 мільярдів понад уже заплановане фінансування.

Уйварі також нагадав, що у 2026 році для України передбачено ще близько €30 мільярдів фінансування. Він наголосив на важливості продовження реформ для отримання цих коштів.

"Щоб ці кошти були виплачені, Україна має продовжувати відповідні реформи. А що стосується оборонної складової, ми повинні отримати угоди, які забезпечують реалізацію вже затвердженого графіка закупівель", – зазначив речник.

Відповідаючи на запитання про можливе використання заморожених російських активів для покриття дефіциту, Уйварі заявив, що говорити про конкретні варіанти поки зарано.

"Ми отримали від держав-членів заклик вивчити, що можна зробити на рівні Європейського Союзу. І саме цим ми й займатимемося. Ми розглядатимемо можливі варіанти. Але, знову ж таки, це не те, що ми можемо зробити самотужки", – сказав він.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо також наголосила, що наразі зарано уточнювати, які саме механізми покриття дефіциту фінансування може запропонувати ЄС. Коли можуть представити нові варіанти, у Єврокомісії не повідомили.