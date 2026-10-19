Коордштаб: Росія завербувала до своєї армії майже 46 тисяч іноземців

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ взяли в полон громадян 59 країн світу.

Міністерство оборони Росії уклало контракти з майже 46 тисячами іноземців зі 151 країни світу.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов, повідомляє Укрінформ.

"На минулу конференцію ми приходили з цифрами, що до лав Збройних сил РФ було мобілізовано або рекрутовано 28 тисяч іноземців зі 138 країн світу. Сьогодні ми маємо вже цифру майже 46 тисяч іноземців, які підписали контракти з Міністерством оборони РФ, і це вже 151 країна світу", – зазначив він.

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За його словами, українській стороні відомі персональні дані кожного іноземця, який підписав контракт із Міноборони РФ, зокрема його звання, військовий жетон і дата укладення контракту.

Усов зазначив, що кількість іноземців, яких Росія залучає до війни, щороку зростає. Якщо у 2022 році було зафіксовано 94 підписані контракти, то нині вербування набуло значно більших масштабів. Цього року Міноборони РФ планувало укласти 18 500 контрактів з іноземцями, і наразі вже підписано 16 168.

До десятки країн, за рахунок яких відбулось зростання кількості завербованих іноземців, увійшли Індонезія, Перу, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чад, Філіппіни, Конго, Панама, Еквадор і Зімбабве. Водночас, завдяки роботі Міністерства закордонних справ України та інших структур вербування громадян деяких країн вдалося скоротити або повністю зупинити.

Усов також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові взяли в полон громадян 59 країн світу.

За результатами опитування, майже 50% іноземних військовополонених знали, що їдуть в Україну воювати проти українських військових і цивільного населення. Майже 47% підписали контракти, сподіваючись отримати російське громадянство.

За його словами, 48,8% іноземних військовополонених потрапили в полон пораненими. Водночас майже 79% заявили про бажання повернутися до Росії, а не до країн свого громадянства.