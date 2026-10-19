WP: Іран хоче послабити позиції Трампа на проміжних виборах, підвищуючи ціни на нафту

Тегеран прагне послабити позиції президента СЩА Дональда Трампа під час проміжних виборів через ціни на нафту, посилюючи атаки на судна в Ормузькій протоці, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що для керівництва Ірану найближчі кілька тижнів є критично важливим періодом.

Очікуючи, що після проміжних виборів президент Дональд Трамп менш гостро реагуватиме на високі ціни на енергоносії, Тегеран поспішає завдати максимальної шкоди вже зараз, посилюючи атаки в Ормузькій протоці. Про це повідомляють іранські посадовці та дипломати, що працюють у регіоні.

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Двоє іранських чиновників зазначили, що їхній уряд зосереджений на проміжних виборах 3 листопада і розглядає час, що залишився до них, як вирішальний для здійснення тиску на Трампа.

За словами арабського та західного дипломатів, мета деяких іранських посадовців – “покарати” Трампа під час виборів. Це нагадує ситуацію з кризою із заручниками в Ірані, яка свого часу зашкодила кампанії президента Джиммі Картера за переобрання у 1980 році.

“Вони просто одержимі. Вони вірять, що можуть покласти край його президентству”, – сказав арабський дипломат.

Іран посилив напади на торговельні судна

Наслідком цього стала ескалація насильства в Ормузькій протоці. У той час як Сполучені Штати розпочали операції, спрямовані на активізацію руху суден через протоку, Іран посилив напади на торговельні судна – такої інтенсивності атак не спостерігалося ще з початкового етапу війни.

За словами одного західного чиновника, американські війська проводять масштабні щоденні операції, використовуючи винищувачі, безпілотники та сили спеціального призначення, керуючи та захищаючи рух суден, що курсують туди-сюди вузьким водним шляхом.

У вересні в середньому кількість іранських атак у протоці становила близько 30 на тиждень. За даними "United Kingdom Maritime Trade Operations", органу морського моніторингу, пов'язаного з британськими військовими, цього місяця Іран атакував понад 20 суден, одне з них потопили.

Попри почастішання ударів, Сполученим Штатам вдалося суттєво збільшити обсяги постачання нафти з Перської затоки.

Дані глобальної аналітичної компанії Kpler свідчать про зростання обсягів перевезень нафти через Ормузьку протоку в період із середини серпня до кінця вересня. Протягом останнього місяця в окремі дні кількість експортованих барелів нафти наближалася до довоєнних середніх показників.

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За словами Амени Бакр, керівниці напрямку енергетики на Близькому Сході в компанії Kpler, доки “витрати та ризики” для судноплавства залишатимуться високими, триматимуться на високому рівні й світові ціни на енергоносії.

Іранські офіційні особи назвали розширення операцій США "контрабандою". В інтерв’ю ультраконсервативній газеті “Кейхан” іранський депутат Фада Хоссейн Малекі заявив, що такі перевезення зробили ситуацію в протоці “дуже складною”.

Іранські ЗМІ активно обговорюють проміжні вибори у США

Тема проміжних виборів займає значне місце в іранських ЗМІ. У ток-шоу на державному телебаченні обговорюють стрімке зростання цін на енергоносії та аналізують, як поразка республіканців може обмежити можливості Трампа щодо розв’язання війни в другій половині його президентського терміну. Водночас у друкованих виданнях регулярно з’являються оновлені дані про зміни в рейтингах підтримки Трампа.

Радник з питань національної безпеки Ірану Мохсен Резаї в інтерв’ю державному телеканалу Press TV торкнувся теми операцій у районі Ормузької протоки. За його словами, Іран відповів на це, щоночі атакуючи “п’ять-шість” суден.

У разі відновлення повномасштабної війни Резаї пригрозив завдати ударів по об’єктах інфраструктури в регіоні – на додаток до тих, по яких Іран уже завдавав ударів. “У зоні досяжності опиняться численні кабелі, центри обробки даних і центри штучного інтелекту, які мають величезну фінансову цінність”, – зазначив він.

В іранських ЗМІ також стверджують, що поразка республіканців у листопаді піде на користь Ірану, оскільки це обмежить можливості Трампа, створить загрозу імпічменту та ускладнить для нього ведення війни.

За словами західного дипломата, посилюючи атаки в протоці саме зараз – незалежно від виборів, – Іран намагається відновити важелі впливу, які можна було б використати в переговорах про припинення війни. Дипломат зазначив, що на тлі поглиблення економічної кризи та зростання міжнародної ізоляції в іранському керівництві дедалі більше непокояться: вже за кілька місяців країна може втратити здатність виконувати свої базові функції – зокрема, виплачувати грошове забезпечення силам безпеки.