Канадська провінція Альберта сьогодні голосуватиме, чи проводити референдум щодо відокремлення від Канади

Окрім питання про відокремлення, жителі Альберти голосуватимуть ще з дев’яти питань, зокрема про мігрантів.

Сьогодні жителі провінції Альберта підуть на виборчі дільниці, щоб вирішити, чи проводити згодом референдум щодо відокремлення від Канади.

Про це повідомляє BBC.

Голосування було ініційоване раніше цього року очільницею провінції Даніель Сміт після того, як громадська ініціативна група зібрала близько 300 000 підписів під петицією з вимогою провести обов’язковий до виконання референдум щодо відокремлення.

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Ключове питання у виборчому бюлетені звучатиме так: “Чи повинна Альберта залишатися провінцією Канади, чи уряд Альберти має розпочати передбачену Конституцією Канади юридичну процедуру для проведення обов’язкового провінційного референдуму щодо того, чи слід Альберті відокремитися від Канади?”.

Окрім питання про відокремлення, жителі Альберти голосуватимуть ще з дев’яти питань. Деякі з них стосуються того, чи повинна провінція мати більше контролю над власною імміграційною системою.

До понеділка сотні тисяч людей вже проголосували достроково поштою. Попередні дані свідчать про високу явку виборців.

Виборчі органи провінції підраховуватимуть бюлетені вручну протягом 48 годин.

Багато прихильників відокремлення стверджують, що економічне зростання цієї багатої на нафту провінції стримується екологічною політикою центрального уряду Канади в Оттаві.

Однак ті, хто прагне, щоб Альберта залишалася частиною Канади – серед яких і прем’єр Марк Карні, – закликали країну продемонструвати єдність перед обличчям зовнішнього тиску.

Згідно з опитуваннями, більшість жителів Альберти проголосували б за те, щоб залишитися в складі Канади, хоча самі лише дискусії напередодні голосування вже спричинили розкол у суспільстві.

Інша група зібрала підписи під власною петицією проти відокремлення, її підписали понад 400 000 осіб. Населення провінції становить близько п’яти мільйонів людей.

За словами Сміт, якщо в понеділок жителі Альберти проголосують за проведення обов’язкового до виконання референдуму, він може відбутися вже у 2027 році.