США погрожують Європі заходами у відповідь через обмеження для Starlink

Європейська комісія запропонувала зарезервувати частину радіочастотного спектра, який дає змогу смартфонам безпосередньо підключатися до супутників, для європейських компаній. Це обмежило б доступні частоти для китайських і американських компаній, зокрема SpaceX.

Європейські компанії можуть зіткнутися з відповіддю Вашингтона, якщо Брюссель продовжить реалізацію планів обмежити доступ американських конкурентів, зокрема SpaceX Ілона Маска, до частини європейського ринку. Про це попередив посол США при ЄС Ендрю Паздер, пише Financial Times.

Застереження озвучили після того, як цього року Європейська комісія запропонувала зарезервувати частину радіочастотного спектра, який дає змогу смартфонам безпосередньо підключатися до супутників, для європейських компаній. Це обмежило б доступні частоти для китайських і американських компаній, зокрема SpaceX, яка керує супутниковою мережею Starlink.

На запитання, чи варто європейським компаніям побоюватися заходів у відповідь, Паздер заявив, що їм «слід зважати на те, що це може статися, і наслідки для цих компаній будуть дуже руйнівними», з огляду на масштаб американського ринку.

Реклама

Запропоновані зміни до розподілу радіочастотного спектра в ЄС уже викликали різку критику з боку SpaceX. Компанія попередила, що цей крок може погіршити якість зв’язку в Україні, де сервіс Starlink відіграє вирішальну роль у забезпеченні цивільного та військового зв’язку від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Європейські політики прагнуть зменшити залежність від американських технологій на тлі занепокоєння непередбачуваністю президента США Дональда Трампа та ризиками, пов’язаними із залежністю від іноземних компаній у сфері критичної інфраструктури.

Паздер заявив, що визнає право Європи захищати конфіденційну державну інформацію, однак застеріг від використання законодавства для надання переваг місцевим компаніям коштом американських конкурентів. Посол сумнівається, чи справді застосування ЄС Закону про цифрові ринки, покликаного обмежити вплив найбільших світових технологічних компаній, спрямоване на посилення конкуренції, чи його мета радше полягає в поповненні бюджету Європи. Підставою для такого запитання стали багатомільярдні штрафи, накладені на американські компанії.

Замість того щоб намагатися обмежити домінування американських компаній, Брюссель і Вашингтон мають об’єднати зусилля для конкуренції з Китаєм у перегонах зі створення штучного інтелекту, заявив Паздер. Він повторив думку Трампа, що «найгірше, що може статися, – це якщо ми програємо ці перегони Китаю».

Паздер закликав Брюссель і Вашингтон співпрацювати, а не протистояти одне одному, щоб разом конкурувати з Китаєм у розробленні штучного інтелекту та квантових обчислень. Він зазначив, що США мають необхідні ресурси для перемоги в цих технологічних перегонах, але співпраця з Європою значно полегшила б це завдання.

Європейська комісія зі свого боку заявила, що її пропозиція має стимулювати вихід на ринок нових постачальників з ЄС і диверсифікувати їхнє коло, водночас залишаючи можливості для роботи операторів з інших країн.