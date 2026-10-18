Президент США закликав Францію закрити кордони для мігрантів

Президент США Дональд Трамп закликав Францію закрити кордони на тлі масових протестів у країні.
Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social, імміграція «зруйнувала цю колись велику країну».
«Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу — людей, у серцях яких живе ненависть, — зруйнувала цю колись велику країну. Закрийте кордони та візьміть ситуацію під контроль, поки ще не стало надто пізно», - написав Трамп.
- У суботу в Парижі та інших великих містах країни відбулися протести проти подорожчання життя. У багатьох випадках демонстрації переросли в масові заворушення. Учасники громили магазини, підпалювали автомобілі та будівлі. Значних пошкоджень зазнали історичні центри міст.
- Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про 1200 затримань і 150 поранених правоохоронців. Міністр юстиції Жеральд Дарманен закликав до "надзвичайно жорсткої" відповіді на заворушення.
- У Бельгії протести в Брюсселі та Льєжі переросли в сутички з поліцією. У столиці демонстранти підпалювали сміття, пошкоджували майно та розбили вікна штаб-квартири брюссельського осередку Соціалістичної партії. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали близько десяти людей. У Льєжі для розгону протестувальників використали водомет.