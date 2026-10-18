Президент США закликав Францію закрити кордони для мігрантів

Президент США Дональд Трамп закликав Францію закрити кордони на тлі масових протестів у країні.

Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social, імміграція «зруйнувала цю колись велику країну».

«Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу — людей, у серцях яких живе ненависть, — зруйнувала цю колись велику країну. Закрийте кордони та візьміть ситуацію під контроль, поки ще не стало надто пізно», - написав Трамп.