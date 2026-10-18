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Президент США закликав Францію закрити кордони для мігрантів

Трамп вважає, що імміграція «зруйнувала цю колись велику країну».

Президент США закликав Францію закрити кордони для мігрантів
протести у Франції
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп закликав Францію закрити кордони на тлі масових протестів у країні.

Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social, імміграція «зруйнувала цю колись велику країну».

«Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу — людей, у серцях яких живе ненависть, — зруйнувала цю колись велику країну. Закрийте кордони та візьміть ситуацію під контроль, поки ще не стало надто пізно», - написав Трамп.

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  • Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про 1200 затримань і 150 поранених правоохоронців. Міністр юстиції Жеральд Дарманен закликав до "надзвичайно жорсткої" відповіді на заворушення.
  • У Бельгії протести в Брюсселі та Льєжі переросли в сутички з поліцією. У столиці демонстранти підпалювали сміття, пошкоджували майно та розбили вікна штаб-квартири брюссельського осередку Соціалістичної партії. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали близько десяти людей. У Льєжі для розгону протестувальників використали водомет.
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