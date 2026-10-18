У Литві намагалися підпалити підприємство з обладнанням Starlink

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Литві невідомі намагалися підпалити підприємство, де зберігають обладнання супутникового інтернету Starlink. Атаки вдалося уникнути завдяки завчасному попередженню литовських спецслужб і посиленню охорони об’єкта.

Про це повідомив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у Facebook.

За його словами, це вже третя за останній місяць спроба пошкодити інфраструктуру Starlink у Європі після інцидентів у Польщі та Болгарії. Такі випадки можуть свідчити про цілеспрямовані атаки на супутниковий зв’язок, який, зокрема, має важливе значення для України.

Крім того, вранці над Литвою пролетів невідомий безпілотник. Сінкявічюс заявив, що влада має з’ясувати, чи був цей політ диверсією.

Через інцидент із дроном прем’єр скликав на 19 жовтня засідання Комісії з національної безпеки. Литовські служби мають встановити, звідки прилетів безпілотник, коли його вперше зафіксували радари та що покажуть результати дослідження уламків.

Також на засіданні розглянуть можливість розширення повноважень литовських служб для знешкодження безпілотників.