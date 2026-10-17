​Москва перебуває під масованою атакою безпілотників

Мер столиці країни-агресора вже відзвітував про начебто знищення 5 десятків дронів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Москву масовано атакують дрони. У мерії столиці Росії вже заявили про знищення кількох десятків безпілотників, які прямували у бік міста.

Про це написав московський мер Сергій Собянін.

За його словами, російська протиповітряна оборона начебто відбила кілька хвиль атаки.

Собянін повідомив, що спочатку сили ППО Міноборони РФ нібито знищили 12 безпілотників, згодом – ще 25, а пізніше відбили атаку 14 БпЛА.

За словами московського мера, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інших подробиць щодо наслідків атаки він не навів.