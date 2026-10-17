​Москва перебуває під масованою атакою безпілотників

Москву масовано атакують дрони. У мерії столиці Росії вже заявили про знищення кількох десятків безпілотників, які прямували у бік міста.
Про це написав московський мер Сергій Собянін.
За його словами, російська протиповітряна оборона начебто відбила кілька хвиль атаки.
Собянін повідомив, що спочатку сили ППО Міноборони РФ нібито знищили 12 безпілотників, згодом – ще 25, а пізніше відбили атаку 14 БпЛА.
За словами московського мера, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інших подробиць щодо наслідків атаки він не навів.
- У ніч проти 17 жовтня Москву та Московську область теж атакували безпілотники. Собянін заявляв про знищення 75 БпЛА, які нібито летіли на місто. Через атаку в московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський тимчасово обмежували приймання та відправлення рейсів.
- За даними Міноборони РФ, упродовж ночі над 15 регіонами країни нібито перехопили 610 безпілотників.