​Підпали, сльозогінний газ і водомети: у Бельгії демонстрації переросли в зіткнення з поліцією

У Брюсселі та Льєжі відбулись акції протесту, які завершились розгоном.

У столиці Бельгії Брюсселі та місті Льєж 17 жовтня відбулися напружені акції протесту, які супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пошкодженням майна. У Брюсселі правоохоронці затримали близько десяти людей і застосували сльозогінний газ для розгону учасників заворушень.

Про це повідомляє Le Soir.

Заворушення в центрі Брюсселя спалахнули після закликів зібратися на акцію 17 жовтня. Її проведення стало продовженням подій 9 жовтня, коли на тлі профспілкової демонстрації відбулися сутички між поліцією та молоддю.

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Cеред учасників суботньої акції було багато неповнолітніх, зокрема дітей віком до 12 років. У столиці демонстранти атакували штаб-квартиру брюссельського осередку Соціалістичної партії (PS) і розбили вікна будівлі. Також підпалили кілька пакетів зі сміттям, пошкодили будівельне обладнання та перекинули автомобіль.

Поліція застосувала сльозогінний газ і провела кілька розгонів. Згодом значна група протестувальників зібралася на площі Біржі, де скандувала гасла проти правоохоронців. Між поліцією та молодими учасниками акції знову виникли сутички.

Після того як правоохоронці витіснили натовп із площі за допомогою сльозогінного газу, сформувалася нова колона. Учасники перекидали та підпалювали сміттєві баки, а велосипеди й електросамокати спільного користування залишали посеред проїжджої частини. Близько 20:00 ситуація заспокоїлася, однак поліція продовжила патрулювати.

У Льєжі акція протесту також супроводжувалася протистоянням із правоохоронцями. У суботу вдень на площі Сен-Ламбер поліція оточила групу з понад 30 демонстрантів. Для розгону учасників застосували водомет, а присутні довкола скандували заклики звільнити затриманих друзів.