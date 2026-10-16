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Влада Нью-Делі посилює заходи безпеки у місті на тлі нових закликів до протестів

Молодіжний рух “Cockroach Janta Party” (CJP) закликає до мітингу в центральному діловому районі столиці. 

Влада Нью-Делі посилює заходи безпеки у місті на тлі нових закликів до протестів
Протести у Нью-Делі
Фото: EPA/UPG

Влада Нью-Делі закрила парк у центрі міста на тлі закликів молодіжного політичного руху “Cockroach Janta Party” (CJP) до мітингу в центральному діловому районі столиці. 

Про це повідомляє France24.

У країні тривають протести з вимогами відставки голови виборчої комісії Індії Г'янеша Кумара через видалення із списків виборців на користь “Народної партії Індії” (Бхаратія Джаната) прем'єр-міністра Нарендри Моді 130 мільйонів імен.

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Критики кажуть, що видалення непропорційно вплинули на етнічні та релігійні меншини, зокрема мусульман.

Натомість члени індуїстської націоналістичної партії Моді стверджують, що велика кількість нелегальних мусульманських мігрантів із сусіднього Бангладеш шахрайським шляхом потрапила до виборчих списків Індії.

Виборчі комісії також заявляють, що списки переглянули, аби усунути дублікати, записи про померлих та шахрайські записи, а також що помилково видалені виборці можуть зареєструватися повторно.

Читайте такожУ Нью-Делі продовжуються протести, знову затримали лідерів руху “тарганів”

До акцій “тарганів” долучилися опозиційні групи та студентські організації.

Партія Моді звинуватила учасників мітингів у спробі підірвати демократію, “помилково ставлячи під сумнів законність виборчих процесів”.

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