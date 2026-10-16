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​Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16 до кінця року, – прем'єр країни

Передача літаків дещо затримується через несвоєчасне постачання американських винищувачів F-35, які мають замінити F-16 у бельгійських ВПС.

​Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16 до кінця року, – прем'єр країни
Володимир Зеленський і Барт де Вевер
Фото: Офіс президента України

Бельгія планує передати Україні десять винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Літаки допоможуть посилити українську протиповітряну оборону, зокрема у протидії російським реактивним безпілотникам.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами де Вевера, передавання літаків дещо затримується через несвоєчасне постачання американських винищувачів F-35, які мають замінити F-16 у бельгійських Військово-повітряних силах. Наразі F-35 почали надходити, що дозволяє Бельгії поступово виконувати зобов’язання перед Україною.

Бельгійський прем’єр наголосив, що українській армії необхідні F-16 для боротьби з російськими реактивними дронами. Окрім того, Україна потребує захисту повітряного простору для безпеки експорту зерна через Чорне море, енергетичної інфраструктури та міст. 

Де Вевер повідомив, що обговорив із Зеленським можливість прискорення постачання літаків, а також передачу 20-міліметрових боєприпасів бельгійського виробництва.

Водночас прем’єр не уточнив, скільки з десяти винищувачів призначатимуться для бойового використання, а скільки передадуть на запчастини.

  • Під час візиту до Брюсселя Володимир Зеленський закликав посилити українську протиповітряну оборону, зокрема допомогти з постачанням винищувачів F-16 та боєприпасів до них. Під час аудієнції з королем Бельгії Філіпом президент подякував за підтримку України та наголосив, що заморожені російські активи мають залишатися заблокованими, поки триває війна.
  • На зустрічі з Бартом де Вевером сторони також обговорили наслідки російських атак на житлові будинки, енергетичні об’єкти та іншу критичну інфраструктуру. 
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