Передача літаків дещо затримується через несвоєчасне постачання американських винищувачів F-35, які мають замінити F-16 у бельгійських ВПС.

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Володимир Зеленський і Барт де Вевер

Бельгія планує передати Україні десять винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Літаки допоможуть посилити українську протиповітряну оборону, зокрема у протидії російським реактивним безпілотникам.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами де Вевера, передавання літаків дещо затримується через несвоєчасне постачання американських винищувачів F-35, які мають замінити F-16 у бельгійських Військово-повітряних силах. Наразі F-35 почали надходити, що дозволяє Бельгії поступово виконувати зобов’язання перед Україною.

Бельгійський прем’єр наголосив, що українській армії необхідні F-16 для боротьби з російськими реактивними дронами. Окрім того, Україна потребує захисту повітряного простору для безпеки експорту зерна через Чорне море, енергетичної інфраструктури та міст.

Де Вевер повідомив, що обговорив із Зеленським можливість прискорення постачання літаків, а також передачу 20-міліметрових боєприпасів бельгійського виробництва.

Водночас прем’єр не уточнив, скільки з десяти винищувачів призначатимуться для бойового використання, а скільки передадуть на запчастини.