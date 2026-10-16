Ціни на сталь у США досягли чотирирічного максимуму через вплив тарифів Трампа

Ціни на сталь у США зросли до найвищого рівня більш ніж за чотири роки, оскільки мита президента Дональда Трампа обмежують постачання з-за кордону. Це підтримує американських виробників, але водночас підвищує витрати для промислових підприємств країни.

Як пише Bloomberg, за даними Fastmarkets, ціна гарячекатаного рулонного прокату – поширеного виду сталі, який є орієнтиром для американського ринку, – стабільно зростає протягом останнього року. Вона піднялася на 52%, до 1255 доларів за коротку тонну. Востаннє ціни сягали такого рівня в травні 2022 року.

США імпортують більше сталі, ніж експортують, однак цього року обсяги закордонних поставок різко скоротилися. За даними Американського інституту чавуну та сталі, протягом перших дев’яти місяців 2026 року імпорт готової сталевої продукції впав на 14% – приблизно до 13 млн тонн.

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Унаслідок цього частка імпортної сталі на внутрішньому ринку скоротилася до 16% проти 19% за аналогічний період минулого року.

Очікується, що наприкінці року пропозиція сталі всередині США стане ще обмеженішою, оскільки металургійні заводи скорочуватимуть виробництво для проведення планового технічного обслуговування. За прогнозом Fastmarkets, у період із вересня до грудня це вплине на виробництво понад 1 млн тонн сталі.

Покупцям варто очікувати подальшого зростання цін, вважають аналітики, бо ціни на металобрухт – важливу сировину для виробництва сталі – вже зростають, причому раніше, ніж зазвичай наприкінці року.

Переговори між виробниками та клієнтами щодо контрактів на 2027 рік поки що складаються на користь металургійних підприємств, і знижки, імовірно, будуть меншими, ніж у попередні роки.

Американські виробники сталі, зокрема Nucor Corp., Cleveland-Cliffs Inc. і Steel Dynamics Inc., отримують вигоду від підвищення внутрішніх цін і скорочення конкуренції з боку іноземних постачальників. Акції Nucor, найбільшого виробника сталі в країні, цього року подорожчали більш ніж на 50%.

Американський гарячекатаний рулонний прокат зазвичай є найдорожчим у світі, а різниця між його ціною та цінами на міжнародних ринках продовжує збільшуватися. Нині він коштує приблизно на дві третини дорожче, ніж у Європі, і майже втричі дорожче, ніж у Китаї. Попри опір торговельних партнерів, Китай продовжує експортувати сталь майже рекордними обсягами.

50-відсоткові мита Трампа на імпортну сталь порушили торговельні зв’язки з канадськими виробниками. Минулого місяця Cleveland-Cliffs, одна з найбільших сталеливарних компаній США, заявила, що на невизначений термін призупинить роботу частини потужностей свого канадського дочірнього підприємства Stelco. Це може вплинути на робочі місця до 500 працівників.

Це рішення спричинило конфлікт із канадським урядом, який пригрозив судом проти Cleveland-Cliffs. Причиною стали зобов’язання щодо зайнятості, взяті компанією під час придбання Stelco у 2024 році за 3,4 млрд канадських доларів (2,4 млрд доларів США).