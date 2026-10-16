США розглядають можливість послаблення обмежень на танкери “тіньового флоту”, пов'язані з Росією та Іраном. Йдеться про потенційний дозвіл на продаж суден із чорного списку легітимним операторам та зняття обмежень, що дозволить їм працювати без санкційних заборон.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Посадовець Міністерства фінансів заявив, що Управління з контролю за іноземними активами може розглянути можливість дозволу на продаж суден тіньового флоту “легітимним покупцям” та дозволити їм працювати на світовому ринку “в кожному окремому випадку”.

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Це чергова спроба адміністрації Дональда Трампа знизити ціни на паливо перед проміжним голосуванням, яке визначить контроль над Конгресом. Опитування показують, що підвищена інфляція, спричинена війною в Ірані, налаштувала багатьох виборців проти Республіканської партії Трампа.

Цього тижня міністр енергетики США Кріс Райт взяв участь через відеозв’язок у Всесвітньому нафтовому конгресі в Ер-Ріяді. Він заявив, що дефіцит танкерів є критичним “вузьким місцем”, яке призводить до зростання вартості морських перевезень на світових ринках.

За словами присутніх на заході осіб, він також зазначив, що зняття санкцій із суден могло б певною мірою полегшити ситуацію.

Представник Міністерства фінансів заявив: “Якщо добросовісні покупці виявлять зацікавленість у придбанні суден із "тіньового флоту" з метою їх відновлення для легального використання у світовому комерційному судноплавстві, OFAC (Office of Foreign Assets Control – Управління з контролю за іноземними активами) може розглянути можливість дозволити такі угоди та зняти санкції з цих суден – у кожному конкретному випадку окремо”.

“Таке зняття санкцій не піде на користь "тіньовому флоту", а навпаки – виведе ці судна з його складу для використання в легальній світовій торгівлі”, – додав він, зауваживши, що перед скасуванням санкцій щодо будь-якого суб’єкта OFAC “проводить ретельну перевірку”.

Джеремі Панер, партнер вашингтонської юридичної фірми Hughes Hubbard, зазначив: "сприяючи придбанню підсанкційних танкерів для “тіньового флоту”, адміністрація може уникнути негативного сприйняття, яке виникло б у разі видачі нових дозволів, пов’язаних із Росією".

“Адміністрація докладає всіх можливих зусиль, щоб домогтися зниження цін на пальне напередодні виборів, навіть якщо ці заходи матимуть лише незначний ефект”, – підкреслив Боб Макнеллі, колишній радник Джорджа В. Буша з питань енергетики та президент компанії Rapidan Energy.

Reuters раніше писав, що адміністрація Трампа може дозволити перевезення "легальної" нафти на суднах, які раніше потрапили під санкції. Ідеться про нафту або нафтопродукти, на які Вашингтон не наклав санкцій, а не про російську чи іранську нафту, що підпадає під обмежувальні заходи.