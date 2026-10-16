СБУ на Харківщині затримала чоловіка, який готував схрони з вибухівкою для терактів

Контррозвідка Служби безпеки повідомила, що зірвала нові спроби росіян підготувати серію терактів у Харкові. За результатами дій на випередження поблизу обласного центру затримали агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який облаштовував схрони із саморобними бомбами.

Як розповіли у СБУ, щоб передати фігуранту вибухівку, вороги переправляли її на Харківщину з території РФ за допомогою дронів типу «Молнія». Згодом агент планував замаскувати одну з «посилок» під автомобільний акумулятор, а іншу – під автомобільну шину з диском і направити їхні координати російському гру.

Після цього безпосередні виконавці терактів мали прибути на локації тайників, щоб забрати з них саморобні вибухові пристрої (СВП) і закласти їх на місцях запланованих підривів.

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Співробітники СБУ покроково задокументували агентурну активність зловмисника і затримали його «на гарячому» під час облаштування схрону.

Встановили, що завдання російської спецслужби виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив через свої прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів. Після вербування агент спочатку відстежував розташування оборонців Харкова, по яких рашисти готували ракетно-авіаційні удари. Згодом фігурант отримав завдання «зустріти» російський дрон із «посилкою».

Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучили понад 4 кг вибухівки, три електродетонатори та готову саморобну бомбу, замасковану під автоакумулятор.

Фото: СБУ Знайдені під час обшуку докази

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за готування до теракту та незаконне зберігання вибухових речовин і вибухових пристроїв.