Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ на Харківщині затримала чоловіка, який готував схрони з вибухівкою для терактів

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ на Харківщині затримала чоловіка, який готував схрони з вибухівкою для терактів
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки повідомила, що зірвала нові спроби росіян підготувати серію терактів у Харкові. За результатами дій на випередження поблизу обласного центру затримали агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який облаштовував схрони із саморобними бомбами.

Як розповіли у СБУ, щоб передати фігуранту вибухівку, вороги переправляли її на Харківщину з території РФ за допомогою дронів типу «Молнія». Згодом агент планував замаскувати одну з «посилок» під автомобільний акумулятор, а іншу – під автомобільну шину з диском і направити їхні координати російському гру.

Після цього безпосередні виконавці терактів мали прибути на локації тайників, щоб забрати з них саморобні вибухові пристрої (СВП) і закласти їх на місцях запланованих підривів.

Реклама

Співробітники СБУ покроково задокументували агентурну активність зловмисника і затримали його «на гарячому» під час облаштування схрону.

Встановили, що завдання російської спецслужби виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив через свої прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів. Після вербування агент спочатку відстежував розташування оборонців Харкова, по яких рашисти готували ракетно-авіаційні удари. Згодом фігурант отримав завдання «зустріти» російський дрон із «посилкою».

Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучили понад 4 кг вибухівки, три електродетонатори та готову саморобну бомбу, замасковану під автоакумулятор.

Знайдені під час обшуку докази
Фото: СБУ
Знайдені під час обшуку докази

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за готування до теракту та незаконне зберігання вибухових речовин і вибухових пристроїв.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies