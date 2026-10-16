Восьмеро мешканців Сумщини поранені російськими атаками

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Минулої доби ворог здійснив 85 ударів по 31 населеному пункту Сумської області. Застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні БПЛА різних типів. Поранені восьмеро людей.

Про це повідомили у Нацполіції.

У Сумській громаді унаслідок атак ворожих дронів поранення та травми отримали чоловіки віком 66, 48 та 53 років, жінки віком 24, 50 років. До лікарні звернулася 57-річна жінка, яка була поранена внаслідок атаки БпЛА 14 жовтня. Пошкоджені адміністративна будівля, 4 цивільні автомобілі.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожих безпілотників поранені чоловіки віком 57 та 36 років. Пошкоджено 2 приватних будинки.

На всіх місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці ретельно документували кожен воєнний злочин ворога, допомагали пораненим, вилучали вибухонебезпечні предмети, збирали доказову базу.

За кожним із фактів слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).