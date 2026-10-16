Кому грає Вівальді? Що стримує російський наступ на Донбасі

Ключове питання полягає в тому, чи здатне військове командування противника на ТВД не лише підтримувати інтенсивність штурмів, а й мати боєздатне угруповання, спроможне після прориву української оборони розвинути наступ у глибину.

Триває битва за Донбас. Угруповання військ противника «Захід» (20-а та 25-а армії), «Юг» (3-я, 8-а та 51-а армії) та «Центр» (2-а та частково 41-а армії) продовжують Слов’янсько-Краматорську наступальну операцію, наступаючи на Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Дружківському, Костянтинівському та Добропільському напрямках, однак це не означає, що вони мають достатній ресурс для оперативного прориву.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Дорога на Дружківку

На сьогодні агресор має ресурси для продовження наступу, але перетворення тактичних просувань на масштабний оперативний успіх залишається для нього складним завданням. На це вказують три основні чинники.

По-перше, командування противника продовжує зосереджувати зусилля переважно на південному фланзі Слов’янсько-Краматорської агломерації. У районі Добропілля окупанти намагаються розширити зону проникнення, створити загрозу логістичним маршрутам Сил оброни і сформувати умови для подальшого просування на Краматорськ. На Костянтинівському напрямку противник прагне закріпитися в міській забудові та розширити зону контролю. Водночас інфільтрація окремих штурмових груп до міста не означає встановлення контролю над ним або готовності до подальшого наступу. Ворог присутній лише в 38% міської забудови, що не означає встановлення контролю над Костянтинівкою, а їхнє просування в районі Добропілля супроводжується інтенсивними боями.

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Фото: EPA Зруйновані будинки в Краматорську, 14 жовтня 2026 року

По-друге, війська противника змушені витрачати ресурси на підтримання темпу наступу одночасно на кількох напрямках. Це обмежує можливості застосування єдиного потужного ударного угруповання, адже всі армії трьох раніше сформованих угруповань вимушені діяти на різних напрямках. Особливо важливо, що українська операція «Вівальді» на Лиманському напрямку створила для російського командування додаткову проблему на північному фланзі.

Москва змушена враховувати ризик подальших українських контратак, відновлювати втрачені позиції та реагувати на загрози власним комунікаціям. Відповідно, частину сил і засобів доводиться використовувати не для розвитку наступу, а для стабілізації фронту.

По-третє, тактичне вклинення не гарантує оперативного прориву. Для розвитку успіху ворогу необхідно зосередити достатню кількість боєздатної піхоти, бронетехніки, артилерії, інженерних підрозділів і засобів ППО, безперервне постачання боєприпасів та пального.

Навіть якщо окупантам вдасться прорвати окрему ділянку оборони, подальше просування залежатиме від здатності ввести в бій свіжі сили, розширити прорив і не допустити його ізоляції українськими контратаками. І ось свіжих сил-то і немає.

Як завжди, існують три сценарії:

• реалістичний: продовження виснажливих боїв із поступовим просуванням російських військ на окремих ділянках без швидкого обвалу української оборони.

• негативний для України: локальний прорив із подальшим розширенням російського плацдарму, якщо українське командування не матиме достатніх резервів для своєчасного закриття пролому.

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• сприятливий для України: подальше виснаження російських ударних угруповань і зрив їхніх планів контратаками, порушення логістики та необхідність перегруповувати сили між напрямками.

Найбільша небезпека полягає не стільки в одному глибокому прориві, скільки в одночасному погіршенні ситуації на кількох ділянках. Якщо українське командування буде змушене послідовно перекидати резерви з одного напрямку на інший, агресор отримає можливість використати ослаблення сусідніх секторів.

Росія має потенціал для продовження наступу, але її можливості перетворити локальні просування на оперативний прорив залежать від збереження темпу, наявності свіжих резервів і здатності нейтралізувати українські контратаки. Саме тому ситуація поблизу Добропілля та Костянтинівки залишається небезпечною, але говорити про неминучий прорив передчасно.

Дещо слід сказати про операцію «Вівальді», вплив котрої виходить далеко за межі безпосередніх боїв на Лиманському напрямку. Її основний оперативний ефект полягає в ускладненні ворожих планів охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації з півночі. Загальна заявлена площа відновленого Силами оборони контролю досягла 277 км², а кількість звільнених населених пунктів – 16.

Синьо-жовті прапори здійняли у звільнених н. п. Липове, Зелена Долина й Колодязі! Ще три населені пункти повністю деокуповано під час четвертого сезону операції «Вівальді» Третього армійського корпусу. На досягнутому не зупиняємося. Боротьба триває! https://t.co/aYrLKkOokN — Третій армійський корпус (@ab3army) October 15, 2026

Російська стратегія щодо Слов’янська та Краматорська передбачає не лише фронтальний наступ. Один із можливих шляхів досягнення мети – охоплення агломерації з кількох напрямків із поступовим перерізанням шляхів постачання та відходу українських військ. Тобто знову противник використовує свій улюблений оперативний прийом, лише цього разу рівень реалізації – не окремий населений пункт, а ціла агломерація і серед виконавців – війська семи армій.

Північний фланг цього задуму пов’язаний із районом Лимана, Сіверського Донця та подальшим просуванням у напрямку Слов’янська, тобто формування північного флангу охоплення. Успіх на цій ділянці міг би створити загрозу українським комунікаціям і ускладнити оборону всієї агломерації.

Південний фланг пов’язаний з тиском через Костянтинівку, Добропілля та прилеглі райони. У разі успіху військ на обох флангах вороже командування могло б створити загрозу оперативного оточення українських сил у районі Слов’янська та Краматорська. Саме тому стабілізація північного флангу має стратегічне значення.

Що змінила операція «Вівальді»?

Головних наслідків вбачаються три:

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1. Операція ускладнила реалізацію російського плану охоплення з півночі: українські контратаки змусили війська противника реагувати на загрозу втрати позицій і перешкоджають стабільному розвитку наступу в районі Лимана. Сили оборони просуваються в напрямку річки Жеребець на північний схід від Лимана. Дії Сил оборони на цьому фланзі ускладнюють реалізацію ширшого ворожого задуму щодо охоплення «поясу фортець».

Фото: скрин відео Оператори 8-го полку ССО беруть в полон трьох російських військових під час операції «Вівальді»

2. Операція змусила командування УВ противника «Запад» приділяти більше уваги захисту свого південного флангу, а командування противника на ТВД – північного флангу всього угруповання, сформованого для операції: командування ворога має враховувати ризик того, що подальше українське просування створить загрозу його передовим підрозділам, маршрутам постачання та позиціям, які використовуються для підготовки наступальних дій. Це може вимагати перекидання військ, посилення оборони та коригування планів наступу. Однак важливо розрізняти підтверджений результат і потенційний ефект: відкриті дані свідчать про те, що російське командування реагує на українські дії, але не дають змоги точно визначити, скільки резервів уже було перекинуто та які саме наступальні операції через це довелося відкласти.

3. Операція створила можливість знизити тиск на Слов’янськ із північного напрямку: якщо українські сили зможуть утримати захоплені позиції, закріпитися на них і не допустити нових проривів ворога, противнику буде складніше використати Лиман як плацдарм для подальшого наступу. Це може змусити російське командування покладатися переважно на просування з півдня та південного заходу, де українська оборона також створює значні труднощі. Водночас зосередження російських зусиль на іншій ділянці не обов’язково означатиме зниження загальної інтенсивності наступу. Навпаки, противник може спробувати компенсувати невдачі на одному напрямку посиленням тиску на іншому.

Чи може «Вівальді» зірвати російський наступ на агломерацію?

Операція вже створила передумови для ускладнення планів агресора, але її довгостроковий ефект залежатиме від того, чи вдасться Силам оборони перетворити тактичні результати на стійку зміну оперативної ситуації.

Для цього необхідно:

• утримати звільнені території та не допустити відновлення противником втрачених позицій;

• забезпечити постачання українських підрозділів на досягнутих рубежах;

• не допустити використання ворогом сусідніх ділянок для обходу українських сил;

• зберегти боєздатні резерви для відбиття можливого контрудару.

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Важливо й те, що звільнення території саме по собі не ліквідує російської загрози. Противник може перегрупуватися, перейти до оборони на окремих рубежах або спробувати відновити наступ після поповнення сил.

Отже, «Вівальді» має велике значення, оскільки ускладнює противнику охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації з півночі. Операція може змусити командування противника змінювати пріоритети та перегруповувати сили. Проте її головний результат вимірюватиметься не площею звільненої території, а тим, наскільки довго Україна зможе утримувати ініціативу й перешкоджати відновленню російського наступу.

Стійкість української оборони визначатиметься поєднанням трьох чинників: наявності боєздатних резервів, спроможності утримувати логістичні маршрути та якості оборонних рубежів. Жоден із них не може повністю компенсувати провал іншого. Навіть добре підготовлені фортифікації не гарантують успіху, якщо підрозділам бракує особового складу й боєприпасів. Так само наявність резервів не забезпечить стійкої оборони, якщо противник зможе обійти укріплені позиції та перерізати шляхи постачання.

Перший чинник – резерви та їх боєздатність

Це один із найважливіших факторів. Українське командування має одночасно стримувати російські атаки на Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському та Добропільському напрямках. Відповідно, потреба в резервах виникає не в одному місці, а на різних ділянках фронту.

Проблема полягає в тому, що резерви потрібні не лише для закриття проломів в обороні. Вони також мають забезпечувати заміну підрозділів, які втратили боєздатність, посилення загрозливих ділянок і проведення контратак. Якщо резерви використовуються переважно для термінового реагування на російські прориви, можливості українського командування впливати на ситуацію проактивно зменшуються.

Для такої оцінки наявності таких резервів у Сил оборони потрібні дані про чисельність, укомплектованість, втрати, рівень підготовки та їх готовність. Все це – секрет, що суворо охороняється.

Тому коректніше говорити про ризики: чим більше напрямків одночасно потребуватимуть термінового підсилення, тим складніше буде забезпечити своєчасне введення резервів в операцію без ослаблення інших секторів.

Другий чинник – логістика та збереження шляхів постачання

Оборона Слов’янська та Краматорська залежить не лише від ситуації безпосередньо на підступах до міст. Важливе значення мають маршрути, якими здійснюється підвезення боєприпасів, пального, продовольства, евакуація поранених і переміщення резервів.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр Бійці батальйону Alter Ego 93-ї ОМБр доставляють воду, продукти і БК на позиції

Якщо ворог зможе створити загрозу основним транспортним комунікаціям, українським силам доведеться витрачати більше ресурсів на забезпечення тих самих оборонних завдань. При цьому для порушення логістики противнику не обов’язково фізично перерізати дорогу. Достатньо створити умови, за яких її використання стане небезпечним або суттєво обмеженим через артилерійські удари, безпілотники та інші засоби ураження. Саме тому стійкість оборони залежатиме також від захисту логістики, розосередження запасів, наявності альтернативних маршрутів і можливості оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Третій чинник – якість інженерного обладнання місцевості

Інженерні загородження залишаються критично важливим елементом оборони, особливо на підступах до великих міст. Однак їхню ефективність потрібно оцінювати не за кількістю траншей або бетонних споруд, а за тим, наскільки вони інтегровані в єдину систему оборони.

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Така система має забезпечувати:

• захист особового складу від артилерійських обстрілів і ударів авіації;

• наявність підготовлених запасних рубежів і позицій;

• можливість маневру між оборонними рубежами;

• взаємодію між підрозділами, артилерією, розвідкою та безпілотними системами;

• утримання шляхів постачання й евакуації.

Дороги біля міста Добропілля буквально вкриті спаленою технікою. Під час евакуації броньовик кілька разів атакували російські дрони, бійцям вдалося вернутись неушкодженими. https://t.co/2gVGrdSGqu — Армія Медіа (@army_tv_ua) October 14, 2026

Особливо важливо, щоб інженерне обладнання не перетворювалося на створення ізольованих опорних пунктів. Якщо противник зможе обійти такі позиції, порушити їхнє постачання або відрізати їх від сусідніх підрозділів, навіть добре укріплені рубежі можуть втратити свою ефективність.

Проте сама наявність інженерних споруд не гарантує стійкості оборони. Вони здатні істотно сповільнити наступ і збільшити втрати противника, але їхня ефективність залежить від взаємодії з мобільними резервами, розвідкою та системою вогневого ураження.

Четвертий чинник – російська тактика та адаптація до тактики Сил оборони

Російські війська продовжують використовувати поєднання малих штурмових груп, інфільтрації, ударів безпілотниками та артилерійського ураження. Така тактика може створювати постійний тиск навіть без масштабного прориву. Противник змушує українські підрозділи витрачати ресурси на виявлення та знищення невеликих груп, охорону флангів і захист логістики.

Для оборони агломерації це означає необхідність зберігати не лише передові позиції, а й здатність швидко реагувати на зміни ситуації.

Додатковим фактором є погіршення погодних умов. Осінньо-зимовий період може ускладнювати рух техніки й постачання, але водночас впливати на спостереження, маскування та застосування безпілотників. Цей фактор не створює автоматичної переваги жодній зі сторін: його вплив залежить від конкретних умов і адаптації військ.

П’ятий чинник – здатність Сил оборони зберігати цілісність оборони

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Це, мабуть, найважливіший узагальнюючий показник. Слов’янсько-Краматорська агломерація – не просто сукупність міст і оборонних споруд. Це система взаємопов’язаних позицій, логістичних маршрутів і військових угруповань, які їх утримують.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Якщо українські сили збережуть взаємодію між всіма секторами оброни, матимуть можливість своєчасно підсилювати загрозливі ділянки та не допустять порушення ключових комунікацій, оборона зможе залишатися стійкою навіть за умов значного російського тиску. Якщо ж на кількох напрямках одночасно виникнуть локальні кризи, а резервів для їхнього подолання бракуватиме, загроза полягатиме в поступовій втраті цілісності оборони.

Саме в такому сценарії локальні російські просування можуть перетворитися на значно серйознішу оперативну проблему.