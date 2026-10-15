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В окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення через ворожу атаку (оновлено)

Росіяни атакували об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

В окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення через ворожу атаку (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ввечері, 15 жовтня, внаслідок ворожої атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, в окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики зможуть оцінити наслідки пошкоджень та розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги.

"Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо та обмежте користування потужними електроприладами. Зменшення навантаження на обладнання, що залишається в роботі, дозволить уникнути додаткових вимушених відключень та швидше повернути стабільне живлення усіх споживачів", - зазначили в "Укренерго".

Оновлення. На Київщині зафіксовані аварійні відключення у Обухівському, Фастівському і Бучанському районах, - повідомили в Київській ОВА.

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