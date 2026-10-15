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Лубінець звернувся до Укрзалізниці через інцидент із поїздом «Львів — Чернівці», який залишив пасажирів у полі

Після відбою тривоги поїзд рушив далі без 25 пасажирів.

Лубінець звернувся до Укрзалізниці через інцидент із поїздом «Львів — Чернівці», який залишив пасажирів у полі
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Укрзалізниці через ситуацію з поїздом «Львів — Чернівці». 

За словами омбудсмана, через загрозу обстрілу пасажирів евакуювали з вагонів, проте одразу після відбою тривоги поїзд рушив далі, залишивши в полі 25 людей.

Мережею розлетілося відео обурених пасажирів, які не встигли повернутися у вагони. Лубінець зазначив, що під час війни залізниця працює в надзвичайно складних умовах, а працівники виконують важливу роботу, однак подібні ситуації демонструють брак координації. За його словами, безпека людей не може залежати від графіка руху.

Омбудсман скерував офіційний лист до УЗ, щоб з'ясувати деталі інциденту та дізнатися, чи вдалося зрештою доправити всіх 25 пасажирів до місця призначення. 

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