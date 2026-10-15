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На Закарпатті затримали священника УПЦ МП, який вчинив стрілянину на вулиці і вбив двох людей

За попередньої інформацією чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. 

На Закарпатті затримали священника УПЦ МП, який вчинив стрілянину на вулиці і вбив двох людей
Фото: Прокуратура

Правоохоронці Закарпаття затримали чоловіка, який вчинив смертельну стрілянину в селищі Вишково Хустського району.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 16:00. За попередньою інформацією, чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків, 62 та 64 років. 

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Ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога. 

Для затримання озброєного чоловіка було оголошено спеціальну поліцейську операцію "Грім". Затриманим виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

На місці подіїпрацює слідчо оперативна група, медики та експерти. 

Правова кваліфікація у кримінальному провадженні за п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст. 115 КК України. 

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