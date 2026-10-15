У Києві зауваження через перехід на червоне переросло у стрілянину

Конфлікт між пішоходом та водієм спалахнув у Дарницькому районі столиці.

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Чоловік стріляв у водія з пневматичного пістолета

У Дарницькому районі Києва конфлікт між пішоходом і водієм завершився нападом із застосуванням газового балончика та пневматичного пістолета.

Про це повідомила поліція Києва.

Після зауваження щодо переходу дороги на заборонений сигнал світлофора молодик розпилив газ в обличчя 47-річного чоловіка, а потім щонайменше чотири рази вистрілив у його бік. Одразу після цього нападник утік.

Потерпілому допоміг перехожий, який викликав поліцію та швидку. Медики діагностували в чоловіка поранення плеча та передпліччя.

Правоохоронці встановили особу нападника. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.