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У Києві зауваження через перехід на червоне переросло у стрілянину

Конфлікт між пішоходом та водієм спалахнув у Дарницькому районі столиці.

У Києві зауваження через перехід на червоне переросло у стрілянину
Чоловік стріляв у водія з пневматичного пістолета
Фото: поліція Києва

У Дарницькому районі Києва конфлікт між пішоходом і водієм завершився нападом із застосуванням газового балончика та пневматичного пістолета. 

Про це повідомила поліція Києва.

Після зауваження щодо переходу дороги на заборонений сигнал світлофора молодик розпилив газ в обличчя 47-річного чоловіка, а потім щонайменше чотири рази вистрілив у його бік. Одразу після цього нападник утік.

Потерпілому допоміг перехожий, який викликав поліцію та швидку. Медики діагностували в чоловіка поранення плеча та передпліччя. 

Правоохоронці встановили особу нападника. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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