Масований удар по трьох ТЕЦ Києва. Наслідки будуть не лише для теплопостачання

На російські удари накладається політичний тиск США: Вашингтон сповільнив роботу системи Starlink , а ще з перебоями повідомляє інформацію про пуски російської балістики.

Наслідки вже відчутні: перебої зі світлом і водою, зупинки електротранспорту, сотні тисяч споживачів у темряві. ППО важко боротися з російською балістикою, яка атакувала столицю кількома хвилями.

Росія посилює атаки по київському енергетичному вузлу . Напередодні зими Кремль хоче вивести з ладу не лише теплоцентралі, а й підстанції та лінії, якими електроенергія надходить до столиці.

Фото: EPA Кратер після російського ракетного удару по житловому будинку в Києві, 14 жовтня 2026 року

Один з найпотужніших ударів по київському енергетичному вузлу

План ворога очевидний: Росія хоче ізолювати Київ ще до зими. Саме тому російська армія щодня спрямовує реактивні дрони по енергетиці регіону, а на додачу вже кілька разів на тиждень завдає ударів балістичними ракетами.

Обстріли останніх двох днів стали особливо потужними. Уночі росіяни били по трьох теплоцентралях міста. Паралельно цілилися по тепловій станції на Київщині, а також по важливих об'єктах системи передавання електроенергії.

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«ТЕЦ-4 (Дарницька) зазнала прямого балістичного удару. Кілька інших об'єктів енергопостачання столиці атаковані балістичними ракетами: Трипільська ТЕС і київське енергетичне кільце. Унаслідок атак виникли збої з водо-, електропостачанням, рухом міського транспорту, запроваджено аварійні відключення електроенергії», — розповідає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Тобто Москва прагне знищити генерацію світла всередині української столиці. А також перебити енергетичні мости, що передають електроенергію із заходу країни.

Інфраструктура ТЕЦ — це не лише генерація світла й виробництво тепла взимку, пояснює колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков. Росіяни спрямовують ракети по відкритих розподільних пристроях, що розташовані на їхній території.

«Через них можна розподілити електроенергію по регіону. Відкритий розподільний пристрій ТЕЦ-5 у Києві слугує великою підстанцією, навіть якщо об'єкт не виробляє електрики. Там уся інфраструктура для цього є», — пояснює Григорій Плачков.

За даними мера Віталія Кличка, від початку року росіяни вже майже пів сотні разів атакували столичні теплоцентралі. Йдеться про влучання як дронами, так і ракетами. Інтенсивність ударів значно зросла. Обстріл 14 жовтня завдав «достатньо серйозних» руйнувань, додав міський голова.

Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода Дарницька ТЕЦ після ударів у лютому 2026 року

Унаслідок російського удару в Києві знову виникали проблеми з електротранспортом. Він зупинявся на кілька годин одразу в трьох районах міста: Печерському, Солом'янському та Шевченківському.

На правому березі також спостерігали перебої з водопостачанням. У двох районах Києва кілька годин у трубах був знижений тиск. А в частині Печерського води взагалі не було.

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«Росіяни діють за своїм планом, він уже став публічним. Вони намагаються позбавити Київ усіх благ цивілізації: електроенергії, води, каналізації та тепла. Але їхній план для нас не новий і цілком зрозумілий, ми протидіємо», — розповідає Григорій Плачков.

Якою буде ситуація з електропостачання у Києві й області, поки не спрогнозувати. Головний фактор — це можливість ефективно збивати російські дрони й ракети. За такої інтенсивності російських ударів по київському енерговузлу важко розглядати навіть базовий сценарій тривалості графіків.

Росіяни обстрілюють, американці шантажують

Атака на Київ 13–14 жовтня мала чотири етапи, повідомили Повітряні сили. Першу ракетну тривогу в столиці оголосили близько 22:40, відтоді ракети і дрони летіли аж до ранку. Загалом росіяни використали 167 засобів повітряного нападу, серед них 39 балістичних ракет.

Українська ППО збила більшість російських дронів. Зі знешкодженням російської балістики новини невтішні: ефективність Протиповітряної оборони України в цій атаці лише трохи більша за 10 % (збили чотири ракети).

Станом на ранок середи понад 600 тисяч споживачів залишалися без світла в домівках.

Фото: Національна поліція України Сапери працюють з російською балістичною ракетою, яка не вибухнула, Київ, 7 жовтня 2026 року

Шкоди Україні завдають і дії керівництва США. Білий дім розпочав кампанію тиску на Київ.

По-перше, вже два дні поспіль американська розвідка не інформує про пуски російської балістики. У вівторок увечері в Києві спочатку пролунали вибухи, а вже потім заревіли сирени. Співрозмовник видання Politico припустив, що причиною таких дій США могла бути «погана погода» — така версія щонайменше дивує.

Під час обстрілу Києва ввечері середи ситуація повторилася, щоправда, дані про повторні запуски балістики американці все-таки передали.

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Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив: погрози з-за океану реальні, США вимагають не бити по російських НПЗ.

По-друге, американці обмежили роботу супутникової мережі Starlink для Сил оборони. І це впливає як на результативність ударів по Росії, так і на ефективність протидії реактивним дронам.

«Що таке перемир'я по-трампівськи? Це коли росіянам дозволено безкарно знищувати об'єкти критичної інфраструктури напередодні зими разом з житловими будинками та їх мешканцями, а українцям заборонено завдавати ударів стримування по НПЗ. Та отримувати розвідувальну інформацію, що попереджає про небезпеку життям людей», — каже Володимир Омельченко.

У Кремлі публічно знущаються з Дональда Трампа. Після обстрілу Києва речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що американський президент не конкретизував подробиць так званого енергетичного перемир'я. Власне, і сам господар Білого дому напередодні відмовився розповісти деталі про домовленості (якщо вони у принципі існують).

«Ми просимо Америку й кожного у світі, хто не заплющує очей на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко», — заявив президент Володимир Зеленський.

Енергетична ізоляція Києва не єдине завдання росіян

Спробувати захистити ключові підстанції довкола АЕС мало б Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Організація обіцяє розгорнути найбільшу місію в Україні. Про це український уряд домовився з її керівництвом. Однак цей процес має кілька важливих нюансів.

З одного боку, задум української влади зрозумілий і раціональний — треба застосувати всі можливі механізми, щоб убезпечити стратегічні об'єкти від російських ударів. Кремль не відмовився від ідеї погасити українські атомні станції, що складають половину генерації електроенергії в державі.

Фото: Суспільне Новини/Олександр Магула Енергетики на українській АЕС

«Це стане наймасштабнішим розгортанням місій МАГАТЕ такого типу і своєчасним кроком для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на тлі російських атак на енергетичну систему України», — повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

З іншого боку, місія МАГАТЕ ще два роки тому могла продемонструвати свою ефективність у захисті підстанцій довкола АЕС. Утім періодичні візити закордонних гостей не вберегли ці об'єкти від атак.

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Загалом нова місія МАГАТЕ мали б охопити 19 стратегічних підстанцій. Однак це не означає, що фахівці постійно перебуватимуть на місцях. Опитані LB.ua фахівці-ядерники мають ще одне серйозне побоювання: потенційний російський вплив на організацію.

Лише місяць тому з посади заступника голови МАГАТЕ відсторонили громадянина РФ Михайла Чудакова. Але не за шпигунство на користь Кремля, а за типово російську поведінку. Чудаков у книзі образливо відгукнувся про феміністок і представників ЛГБТ-спільноти. До речі, відсторонення відбулося дуже непублічно. Імовірно тому, що теперішній керівник МАГАТЕ мітить на посаду генсека ООН і може розраховувати також на підтримку РФ.

«Направити місії на 19 ключових підстанцій — щоб росіяни, що працюють у секретаріаті МАГАТЕ, злили особливості фізичного захисту і споруд на ключовому обладнанні? Скільки можна на ці граблі наступати?» — каже незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

Росіяни намагатимуться перебити енергетичне сполучення України з державами ЄС. Мова про інтерконектори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та, можливо, Румунією. Мета очевидна: Кремль прагне вибити з українського енергобалансу потужності імпорту, який відіграватиме одну з ключових ролей взимку.

«Росія атакувала ці підстанції і раніше. Це взагалі не новина, і очевидно, це відбуватиметься цьогоріч. Імпорт нам важливий. Скільки ми його очікуємо? Думаю, що 2 ГВт і більше, це багато для енергосистеми», — пояснює аналітикиня ринку електроенергії в консалтинговій компанії ExPro Дар'я Орлова.

Минулого тижня закупівлі електроенергії у країнах ЄС зросли на 6 %, свідчать розрахунки Аналітичного центру DiXi Group. Наразі імпорт не відіграє важливої ролі для забезпечення побутових споживачів.

Окрім київського енерговузла, прифронтових територій і кількох інших міст, енергобаланс країни відносно стабільний. Іноді в ньому навіть виникає профіцит електроенергії, що спорадично дозволяє відкривати експорт. Скажімо, минулого тижня він зріс на 20 %.

В Укренерго пояснили, чому виникає ситуація, коли Київ з графіками відключення, а експорт працює: росіяни знищують генерацію в конкретних регіонах, роблять їх дефіцитними. Також вороги атакують підстанції та ЛЕП, що унеможливлює чи обмежує транспортування електроенергії.

«Сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли в решті регіонів обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності здійснюється експорт електроенергії», — додають у компанії.

Укренерго просить споживачів усіх регіонів ощадливо використовувати електроенергію. Особливо у вечірні години, саме тоді останніми днями споживання зростає через поступове похолодання. Споживачі починають масово вмикати електрообігрівачі, що стає ще одним викликом для енергетики.