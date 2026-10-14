Міністерство оборони контактує із США, SpaceX і партнерами в НАТО з приводу цієї ситуації

Як стало відомо LB.ua, під час обмеження роботи терміналів Starshield у ніч на 14 жовтня у різних підрозділах Сил оборони України пристрої втрачали зв’язок під час руху на різних швидкостях — приблизно від 72 до 161 км/год.

У ніч на 14 жовтня SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів Starshield — військового пакета послуг супутникового зв’язку Starlink — під час руху. Визначений поріг швидкості становив 160 км/год: після його перевищення термінал втрачав зв’язок. Водночас на різних засобах і в різних підрозділах Сил оборони перебої виникали уже на нижчих швидкостях.

У Міністерстві оборони зазначили, що це ускладнює виконання завдань із застосуванням безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів і засобів середньої дальності ураження (мідлстрайків). Також обмеження впливає на можливості фронтової логістики, розвідки та ретрансляції зв’язку.

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Наразі оборонне відомство збирає інформацію від усіх підрозділів, встановлює масштаби проблеми та перевіряє резервні канали зв’язку. Паралельно тривають контакти із Сполученими штатами, SpaceX і партнерами по НАТО.

Раніше про цю проблему повідомив радник президента з технологічних питань Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину», — написав він у Telegram.

Бескрестнов також зазначив, що Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій.

Протягом двох днів Україна не отримувала від партнерів раннього попередження про запуск ворогом балістики, підтвердив учора президент.

Наразі Україна має доступ до Starlink лише на власній території. Система також використовується в Криму та інших окупованих Росією регіонах. Водночас компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, обмежила роботу Starlink усередині Росії.

Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його поговорити з Ілоном Маском про можливість використання Starlink для українських далекобійних дронів. Україна хоче застосовувати такі безпілотники для ураження російських балістичних ракетних установок, пунктів управління та іншої військової інфраструктури на відстані до 200 км від кордону.