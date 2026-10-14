Українські регіони отримали понад 50 тонн обладнання для резервного електроживлення та підтримки роботи критичної інфраструктури.

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Шість областей України отримали енергетичне обладнання в межах міжнародної допомоги від Нідерландів. Загалом передали понад 50 тонн обладнання.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Допомогу зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги передали також Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областям.

До складу вантажу увійшли дизельні генератори для резервного електроживлення об’єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів. Також регіони отримали силові трансформатори, ізолятори й портативні генератори.

У Міністерстві енергетики подякували Міністерству кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів і Нідерландському агентству з питань підприємництва за підтримку українського енергетичного сектору.

Логістичну підтримку постачання обладнання забезпечив Генеральний директорат Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO).