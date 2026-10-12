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Зеленський: Сьогодні російські війська атакували шість енергооб’єктів, понад 30 людей постраждали

"Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами".

Зеленський: Сьогодні російські війська атакували шість енергооб’єктів, понад 30 людей постраждали
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не демонструє готовності погодитися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню.

Про це глава держави написав у соцмережі X.

"Все більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад. Тільки сьогодні росіяни атакували шість енергооб’єктів в Україні. По всій країні поранено 33 людини", – заявив Зеленський.

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Президент закликав посилити тиск на російські структури, зокрема ті, що залучені до виробництва балістичних ракет і безпілотників типу "Шахед".

Також Зеленський подякував президенту Євроради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС за ухвалення нового пакета санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".

Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента США.

  • Росія неодноразово погоджувалася на різні перемир’я, переважно локальні чи тематичні, але постійно їх порушувала. Жодне з них не було виконане повністю. Наприклад, минулого року наприкінці березня Україна й Росія зобов’язалися припинити взаємні удари по енергетиці на 30 днів. 
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