Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоЖиття

З окупованої Херсонщини повернули ще 11 українських дітей

Серед врятованих підлітки, яких змушували навчатися в окупаційних школах, ставили на військовий облік і залучали до пропагандистських заходів.

З окупованої Херсонщини повернули ще 11 українських дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

На підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Серед них – семеро хлопчиків і четверо дівчаток віком від 1 року 4 місяців до 17 років.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Реклама

За словами Прокудіна, під час окупації діти та їхні родини зазнавали тиску, погроз і переслідувань.

Зокрема, 16-річний хлопець пережив озброєний напад російських військових у власному будинку. В окупаційній школі дітей змушували навчатися поводженню зі зброєю та керуванню бойовими безпілотниками.

Іншого 17-річного підлітка під погрозами примусили відвідувати російську школу, а згодом поставили на військовий облік. Його родина також зазнавала регулярних озброєних обшуків.

Родині 8-річної дівчинки погрожували вилученням дитини та поміщенням до дитячого будинку, якщо вона не навчатиметься в російській школі. Там дітей залучали до пропагандистських заходів, зокрема змушували малювати листівки для російських військових.

Нині всі 11 дітей перебувають на підконтрольній Україні території, у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Загалом від початку 2026 року з тимчасової окупації вдалося повернути 219 дітей із Херсонської області.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies