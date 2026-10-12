З окупованої Херсонщини повернули ще 11 українських дітей

Серед врятованих підлітки, яких змушували навчатися в окупаційних школах, ставили на військовий облік і залучали до пропагандистських заходів.

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В Україну з російської окупації повернули 12 дітей

На підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Серед них – семеро хлопчиків і четверо дівчаток віком від 1 року 4 місяців до 17 років.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

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За словами Прокудіна, під час окупації діти та їхні родини зазнавали тиску, погроз і переслідувань.

Зокрема, 16-річний хлопець пережив озброєний напад російських військових у власному будинку. В окупаційній школі дітей змушували навчатися поводженню зі зброєю та керуванню бойовими безпілотниками.

Іншого 17-річного підлітка під погрозами примусили відвідувати російську школу, а згодом поставили на військовий облік. Його родина також зазнавала регулярних озброєних обшуків.

Родині 8-річної дівчинки погрожували вилученням дитини та поміщенням до дитячого будинку, якщо вона не навчатиметься в російській школі. Там дітей залучали до пропагандистських заходів, зокрема змушували малювати листівки для російських військових.

Нині всі 11 дітей перебувають на підконтрольній Україні території, у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Загалом від початку 2026 року з тимчасової окупації вдалося повернути 219 дітей із Херсонської області.