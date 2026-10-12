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Росіяни вдарили з "Смерчів" по Слов’янську, є поранена

Внаслідок трьох ударів по приватному сектору пошкоджені та зруйновані щонайменше 44 будинки.

Росіяни вдарили з "Смерчів" по Слов’янську, є поранена
Фото: Вадим Лях/Слов'янська МВА

Російські війська 12 жовтня завдали трьох ударів із РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Слов’янська Донецької області. Поранення отримала 77-річна жінка.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Росія нанесла три удари РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Словʼянська. Пошкоджено і зруйновано щонайменше 44 приватні будинки, автомобілі. Поранення отримала 77-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

За його словами, обстріл стався близько 10:00. Постраждалу госпіталізували, їй надають усю необхідну медичну допомогу.

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