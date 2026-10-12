Міноборони: В Україні запровадили єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовців

Командири військових частин мають видавати наказ протягом п’яти днів після події або отримання інформації про неї. Нововведення має допомогти уникнути затримок з оформленням довідок і виплат.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністерство оборони України спільно з Головнокомандувачем та Генеральним штабом ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення, травми, контузії чи каліцтва.

Про це повідомили у Міноборони.

Відповідні зміни внесли до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом Головнокомандувача ЗСУ від 31 січня 2024 року № 40. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Реклама

Раніше Інструкція не містила такого зразка, тому військові частини оформлювали документи по-різному, нерідко із затримками. Це могло призводити до несвоєчасної видачі довідки про обставини травми та затримок із виплатами. Крім того, через неповні відомості військово-лікарська комісія могла не пов’язати травму із захистом Батьківщини.

Єдиний зразок передбачає фіксацію обставин, за яких військовослужбовець отримав поранення. Зокрема, у документі зазначатимуть:

дату й місце події;

посаду військовослужбовця та завдання, які він виконував;

обставини надання медичної допомоги та евакуації;

дані про свідків;

документи, що підтверджують обставини поранення.

На підставі наказу оформлюватимуть довідку про обставини травми, необхідну для подальшого медичного розгляду та призначення належних виплат.

Командир військової частини повинен видати наказ протягом п’яти днів із дня події або отримання інформації про неї.

Якщо внаслідок однієї події поранення зазнали кілька військовослужбовців, їхні обставини дозволяється зафіксувати в одному наказі, зазначивши інформацію окремо щодо кожного.

Довідку передаватимуть в електронній формі через систему електронного документообігу (СЕДО). Якщо технічної можливості для цього немає або військовослужбовець подасть відповідну заяву, йому виготовлять паперовий примірник.

Документ використовуватимуть під час розгляду обставин поранення військово-лікарською комісією та оформлення виплат у зв’язку з бойовою травмою.

У Міноборони очікують, що єдиний зразок документа та визначені строки його оформлення допоможуть упорядкувати процедуру фіксації поранень і зменшити затримки з оформленням документів для військовослужбовців.