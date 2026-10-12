У трьох регіонах затримали людей, яких підозрюють у реєстрації «Старлінків» для росіян

Служба безпеки повідомила, що заблокувала нові спроби реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань РФ. У трьох регіонах України затримали чотирьох підозрюваних.

У СБУ зазначають, що фігуранти були дистанційно завербовані ворогом, коли шукали «легкі» заробітки у телеграм-каналах.

На Хмельниччині контррозвідка СБУ затримала мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та на замовлення РФ зареєстрував 10 супутникових терміналів. Переховуючись у Кам’янці-Подільському, він продав російському спецслужбісту отримані реквізити для активації Старлінків. Спочатку дезертир оформив пристрої на себе, а потім обманом залучив своїх знайомих для реєстрації інтернет-станцій. Паралельно задокументували, як фігурант збирав для куратора з РФ координати об’єктів Сил оборони, по яких ворог готував повітряні удари.

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У Запоріжжі «на гарячому» затримали місцевого безробітного, який активував Старлінки для росіян на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей. Для верифікації терміналів він залучав своїх знайомих, яким обіцяв гроші, не розкриваючи замовника з країни-агресора. Співробітники СБУ затримали агента поблизу поштового відділення, де він намагався зареєструвати для ворога ще один Старлінк.

На Миколаївщині викрили одразу двох мешканців обласного центру, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. Вони реєстрували супутникові термінали через сервіси поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. У такий спосіб вони активували для росіян понад 10 пристроїв.

Наразі співробітники СБУ заблокували всі термінали зареєстровані фігурантами для збройних угруповань РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.