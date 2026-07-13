Мінцифри оновило правила верифікації Starlink для громадян і бізнесу

Верифікувати термінал можна через "Дію", а також у ЦНАПах, відділеннях "Укрпошти" та "Нової пошти".

Міністерство цифрової трансформації оновило правила реєстрації та видалення із реєстру терміналів Starlink для громадян та бізнесу.

Про це повідомило ДП "Дія".

"Оновлюємо правила для користувачів Starlink - для громадян і бізнесу. Відтепер для верифікації необхідно вказати KIT-номер та UTID або один із цих номерів. Також додаємо нові послуги для видалення терміналів із реєстру та отримання інформації про зареєстровані пристрої", - йдеться в повідомленні.

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На порталі "Дія" скористатися послугами зможуть юрособи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) понад рік. Раніше достатньо було більше одного місяця.

Для реєстрації термінала тепер потрібно обов’язково вказати KIT-номер та UTID.

Для більшості компаній продовжує діяти ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовуються.

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Для громадян та ФОПів верифікація доступна у ЦНАПах. Для верифікації потрібно підготувати KIT-номер та UTID. Тепер потрібно показувати всі термінали, які реєструються. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред’явлення.

Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАП.

Крім того, для юридичних осіб тепер доступна послуга видалення терміналів Starlink з реєстру через портал "Дія". Це стане в пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал.

Для фізичних осіб та ФОПів така сама послуга доступна через ЦНАП. Для юридичних осіб з’явилася нова послуга - отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.

Верифікувати Starlink можна не лише в ЦНАПах, а й у відділеннях "Укрпошти" та "Нової пошти".