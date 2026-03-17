Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Орбітальне угруповання супутників Starlink перевищило 10 тисяч

Наразі мережа покриває 160 країн і територій світу, забезпечуючи високошвидкісним інтернетом понад 10 млн активних клієнтів.

Орбітальне угруповання супутників Starlink перевищило 10 тисяч
Фото: Вікіпедія

Кількість супутників орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink перевищила 10 тисяч супутників.

Про це свідчать дані компанії-розробника SpaceX, передає "Інтерфакс-Україна".

На сьогоднішній день кількість супутників становила 10,2 тис. апаратів.

Загалом з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink компанія SpaceX запустила вже понад 11,5 тис. інтернет-супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.

Лише з початку поточного року компанія SpaceX вивела на орбіту 728 супутників Starlink за допомогою 27 ракет Falcon 9.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. апаратів для створення повномасштабної мережі, що дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальну суму інвестицій у реалізацію проєкту оцінено в $10 млрд.

Наразі мережа Starlink покриває 160 країн і територій світу, забезпечуючи високошвидкісним інтернетом понад 10 млн активних клієнтів.

Читайте також
