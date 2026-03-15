ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Падіння супутника РФ спричинило перебої з транслюванням російської пропаганди

У Калінінграді і на ТОТ України зникло мовлення пропагандистських каналів РФ.

ЦПД: Падіння супутника РФ спричинило перебої з транслюванням російської пропаганди
російський супутник вийшов з ладу
Фото: ЦПД

11 березня стало відомо про остаточний вихід з ладу російського телекомунікаційного супутника «Експрес-АТ1», що призвело до масштабних перебоїв у мовленні пропагандистських телеканалів від Калінінграда до Далекого Сходу, а також на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Супутник державного підприємства «Космічний зв'язок» вимкнувся ще 4 березня. Усі спроби відновити його роботу були безуспішними, і апарат офіційно визнано втраченим.

Перебої торкнулися ключових операторів «Триколор», «НТВ-Плюс» та створеного для окупованих територій каналу «Русский мир». Останній, який РФ використовує для поширення пропаганди на захоплених територіях України, наразі повністю паралізований.

Термін експлуатації «Експрес-АТ1» був розрахований щонайменше до 2030 року. Передчасна втрата дороговартісного обладнання демонструє наслідки санкцій та технологічну неспроможність Росії підтримувати складну інфраструктуру. 

У ЦПД додають, поки Кремль витрачає мільярди на ракети для війни проти України, російська космічна інфраструктура фактично руйнується на очах.

﻿
